Feralpisalò, Sau: «Mi ha cercato il Brescia, ma non c’erano i presupposti»

Marco Sau, nuovo giocatore della Feralpisalò, si è presentato in conferenza stampa svelando un retroscena legato al Brescia

PAROLE – «È vero, interessavo al Brescia. Con Cellino c’è stata una chiacchierata, non si è più fatto niente, non c’erano i presupposti affinché accettassi quella realtà. Poi si, c’era il Cosenza con la Feralpisalò che pressava, ma ho fatto le mie valutazioni decidendo di accettare questa sfida: la Serie C è un campionato tosto, ma sapevo quello che mi aspettava, sul club gardesano mi ero informato e ho deciso di accettare. Mi ha sorpreso anche la squadra, ho guardato le statistiche prima di accettare, e ho notato che subisce pochi gol: non è un dato da poco questo, i risultati passano anche attraverso il subire poco».