Rio Ferdinand: «Ronaldo unico, ha un team di 10 persone a disposizione»

Lunga intervista da parte del portale Goal all’ex capitano del Manchester United Rio Ferdinand. Il difensore inglese ha avuto modo di parlare anche di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno ai tempi dei Red Devils. Le sue parole.

PROFESSIONISTA – «E’ semplicemente un professionista incredibile. Ha preso il proprio talento e lo ha messo da parte, facendo così in modo di averne ancora di più. La mentalità è la chiave di tutto ciò che lo riguarda. Per rimanere al top 10-12 anni, vincere cinque Palloni d’Oro, devi avere la voglia e la determinazione di migliorare di anno in anno. Questo lo rende unico e speciale».

TEAM – «È stata la prima persona che ho visto investire in un team di professionisti. Un giorno stavo girando per casa sua e nella stanza vicino ho trovato 10 persone. Mi sono spaventato perchè non capivo cosa stesse succedendo. Me li ha presentati dicendomi che uno era il suo fisioterapista, uno il suo dottore, uno il suo chef, uno il suo personal trainer. Ha investito un sacco di soldi nella scelta di specialisti che gli permettessero che le sue prestazioni fossero sempre al top. Ma ha lasciato Manchester che era già il miglior giocatore al mondo»