Ferencvaros-Fiorentina, probabili formazioni: Italiano lancia Beltran

Questa sera in campo per la sfida in Conference League il Ferencvaros e la Fiorentina, ecco le probabili formazioni

Questa sera in campo alle 18:45 il Ferencvaros e la Fiorentina per l’ultima giornata della fase a gironi della Conference League. I viola dovranno non perdere per conquistare il primo posto. Di seguito le probabili formazioni di Stankovic e Italiano.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Cissé, Abena, Ramirez; Abu Fani, Siger, Zachariassen; Traoré, Pesic, Marquinhos. All. Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez,Barak, Brekalo; Beltran. All. Italiano.