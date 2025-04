Eleonora Ferraresi: «Cresciuta grazie alla Juventus Women, dopo Viareggio farei di tutto per lo scudetto Primavera. Le compagne prima dei gol, la Champions meglio del mare»

Eleonora Ferraresi, attaccante classe 2007 della Juventus Women Primavera, si racconta in esclusiva a Juventusnews24.com dopo aver vinto Viareggio e aver toccato la Champions

In esclusiva da Juventusnews24.com Eleonora Ferraresi, non ancora maggiorenne, ha parlato dei succesis e dei suoi obiettivi per il futuro in bianconero.

Dopo mezza domanda vince l’imbarazzo, ce ne vogliono 16 per farne crollare la scaramanzia: «Sì, voglio lo scudetto con la Juventus Women Primavera», sarebbe il primo di categoria per la sezione femminile del club. 16 sono anche i gol – «ma non sono un’ossessione» – con cui l’attaccante classe 2007 ha trascinato le compagne a staccare con enorme anticipo, e da prime della classe, il pass per le Final 4 che si disputeranno a Firenze a fine mese.

Parte di una stagione da record che sta vivendo la squadra allenata da Marco Bruzzano, già impreziosita dalla fresca vittoria del Torneo di Viareggio, Eleonora parla da giovanissima leader consapevole e altruista. Sestri Levante le manca per la famiglia, non per il mare a cui rinuncia volentieri per vivere il suo sogno parzialmente appagato, qualche mese, fa dallo sconvolgente esordio in Women’s Champions League.

