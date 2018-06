Bia, agente Ferrari: «Non è deluso dalla Samp. Futuro? Tutto può succedere»

Gian Marco Ferrari, difensore della Sampdoria, non è stato riscattato e torna al Sassuolo. Ecco le parole del suo agente Giovanni Bia

Le strade della Sampdoria e di Gian Marco Ferrari si sono ufficialmente separate. Il club doriano ha scelto di non riscattare il difensore e di non versare i 13 milioni di euro previsti dall’accordo con il Sassuolo. Il difensore farà il suo ritorno in neroverde e potrebbe raccogliere l’eredità di Acerbi, destinato alla Lazio, ma la sua permanenza non è scontata. Giovanni Bia, agente di Ferrari, ha parlato a sassuolonews.net commentando così le notizie sul futuro del suo assistito: «Il Sassuolo non voleva concedere sconti, la Samp ha ritenuto alta la cifra per il riscatto. Credo che Ferrari sia un giocatore importante per il club neroverde, vedremo quello che succederà in futuro».

Sul difensore classe ’92, autore di un’ottima stagione in maglia blucerchiata, ci sono diversi club stranieri (si parla di West Ham, Siviglia e Marsiglia, ma la lista è lunga). Il Sassuolo ha puntato sul centrale ex Crotone e lo lascerà andare solo per la giusta cifra: «Il club di Squinzi è stato bravissimo a puntarci, ci ha investito soldi, ci ha creduto. Ed è giusto che chi vuole in squadra Ferrari paghi il giusto prezzo per averlo. Deluso dalla Samp? No. Era a conoscenza delle cifre per il riscatto, un po’ al di sopra della sua reale quotazione. Gian Marco non ha problemi con il Sassuolo, anzi. Lo scorso anno è andato via a malincuore anche se ha firmato per una squadra importante come la Sampdoria e ha poi esordito in Nazionale. Ha lasciato il Sassuolo a malincuore perché sperava di restare lì, vedremo cosa accadrà in estate».