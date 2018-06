Gian Marco Ferrari piace in Premier League, il Newcastle ha messo gli occhi sul difensore della Sampdoria e può fare un’offerta, come affermano in Inghilterra

La Sampdoria rischia di perdere uno dei protagonisti della stagione appena passata, si tratta di Gian Marco Ferrari. Il difensore blucerchiato è in prestito a Genova dal Sassuolo con diritto di riscatto fissato a dieci milioni e la sua permanenza alla Sampdoria sembrava scontata fino a poche ore fa. In Inghilterra è uscita la voce di un interessamento da parte del Newcastle nei confronti del centrale nato a Parma, lo vorrebbe Rafa Benitez.

Secondo il Newcastle Chronicle, l’ex del Crotone è il nome giusto per la difesa dei Magpies. Ha giocato una grande stagione con la Samp, anche se nel finale si è visto meno. Il Newcastle è alla ricerca di un nuovo difensore e l’italiano fa al caso di Benitez, che lo avrebbe osservato di recente. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma a Newcastle hanno messo gli occhi su Ferrari.