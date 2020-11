Ferrero: «Fondi privati? Ottimo risultato per il calcio in questo momento complicato»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha lasciato alcune dichiarazioni a termine dell’assemblea di Lega Serie A

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato la sue prime dichiarazioni al termine dell’Assemblea di Lega Serie A riunita per discutere sull’offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi.

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU SAMPNEWS24

CVC – «Abbiamo votato all’unanimità e questo era il primo step per poter chiudere finalmente questo processo. Noi del calcio non siamo abituati ad avere partner. Abbiamo votato le cifre e stabilito alcune cose. Adesso dobbiamo capire se questa cosa va fatta così com’è oppure no. Spero di chiudere entro Natale per dare al calcio una partnership molto importante come Cvc».

CIFRE ACCORDO – «Sì, abbiamo raggiunto un ottimo risultato per il calcio, in questo momento particolare e complicato. Avere un partner importante come Cvc sarà fondamentale».