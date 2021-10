Intervistato da cagliarinews24, Festa fa il punto della situazione in casa Cagliari: dall’esonero di Semplici all’arrivo di Mazzarri

Intervistato in esclusiva da Cagliarinews24, Gianluca Festa – doppio ex di Roma e Cagliari che stasera si sfideranno – ha parlato dell’arrivo di Mazzarri sulla panchina rossoblù.

LE PAROLE – «È sempre difficile giudicare l’operato di un tecnico dall’esterno. Ciò che posso dire è che Semplici ha compiuto un mezzo miracolo nella seconda parte della stagione scorsa visto che è riuscito a condurre la squadra alla salvezza in serie A dopo un girone d’andata che non faceva presagire nulla di buono. Il suo esonero ha sorpreso in considerazione delle poche partite giocate ma evidentemente la scelta societaria è nata dal timore di ripercorrere una stagione fotocopia all’ultima.

Mazzarri finora ha avuto poco tempo per lavorare con la squadra al completo ma pare che alcune novità tattiche si inizino ad intravedere»