Festa Scudetto Inter, tifosi impazziti: pub di Milano già sold out

Sale la febbre Scudetto a Milano con l’Inter che è vicinissima al diciannovesimo titolo: già sold out i pub della città

L’Inter è ad un passo dalla conquista del diciannovesimo Scudetto. I nerazzurri potrebbero festeggiare senza scendere in campo, qualora l’Atalanta dovesse fallire contro il Sassuolo. Sale la tensione anche in città per una festa tanto attesa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i tifosi della Nord avrebbero già prenotato tutti gli spazi all’aperto dei pub della città per festeggiare al meglio il titolo.