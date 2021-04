Festino a casa McKennie, parla il vicino: «Era pieno d’auto, così non si fa»

La questione relativa al festino a casa McKennie con anche Dybala e Arthur coinvolti continua a far parlare: ore è il vicino dell’americano a raccontare i fatti

Fa ancora rumore il festino a casa di McKennie: è attesa la punizione della società. Intanto a La Stampa ha parlato il vicino dello statunitense che ha chiamato i carabinieri.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

«Di posti macchina liberi non ce n’erano più. Era pieno di Mercedes, molte con targa spagnola, e in tanti sono arrivati in taxi con borsoni carichi di bottiglie. Io sono pure juventino. Ma così non si fa. Le regole si rispettano, a maggior ragione se sei un calciatore famoso. Non dovresti sentirti al di sopra degli altri, ma dare il buon esempio».