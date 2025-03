Feyenoord, Van Persie in conferenza: «Rimonta? C’è sempre speranza, anche se la gente crede sia molto piccola»

Il tecnico del Feyenoord ha presentato in conferenza stampa la gara di Champions contro l’Inter di Inzaghi. Le parole

Il tecnico del Feyenoord Robin Van Persie ha presentato in conferenza stampa la gara contro l’Inter, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani alle 21 a San Siro. A seguire le sue parole.

IMPRESA AL RITORNO – «È il bello dello sport, del calcio. C’è sempre speranza, anche se la gente crede sia molto piccola. Paixao? È un peccato, ha avuto un problemino: può sempre succedere».

MIRACOLI DA GIOCATORE – «Non parto dalla mia esperienza, ci sono tanti esempi di squadre che hanno sorpreso. Vorremmo sorprendere anche noi, il sentimento è un po’ che sia impossibile ma non credo sia vero: avremo le nostre occasioni e dovremo essere forti. Dobbiamo pensare a quello che possiamo influenzare noi, possiamo prepararci al meglio».

GIORNATA DI RIPOSO – «Noi ci siamo allenati sabato e domenica. Ho visto la partita col Monza, è l’Inter che conosciamo: è bello vederla giocare, fa sempre ottime cose in attacco, in difesa, in transizione. È una grande sfida, ma avremo delle chance: loro hanno il loro modo di giocare e funziona molto bene, ma anche contro una squadra molto forte avremo sempre delle occasioni e abbiamo studiato dove possono arrivare».

TWENTE – «Pensiamo sempre a domani. Pianifichi tutto, ma il primo obiettivo è sempre la partita dell’indomani, anche nel minutaggio da dare ai giocatori».

TITOLARI I RIENTRI – «Vediamo, intanto siamo contenti che siano tornati. Forse qualcuno esordirà, ci sono giovani che non hanno ancora debuttato».

EMERGENZA – «I miei giocatori ci devono credere, negli anni ho visto cose ancora più pazze. Il contesto è chiaro, è una sfida complicatissima ma non ci nascondiamo da questo. È quello che è, i giocatori che abbiamo adesso penso siano molto forti e lo fanno vedere tutti i giorni. Sfideremo l’Inter con questi giocatori, non ha senso pensare a troppi scenari: ho fiducia nel gruppo».

POSIZIONE DEI GIOCATORI – «Ovviamente è sempre meglio far giocare qualcuno nella sua posizione, nel suo ruolo. Non sempre è possibile, lo abbiamo visto la scorsa settimana con Paixao: è come un puzzle, devi pensare a fisico e disponibilità».

IVANUSEC – «Bella domanda, per il mio corso ho visto un Croazia-Olanda: ha giocato benissimo e ho pensato ‘che giocatore’. Poi è andato al Feyenoord, ho sempre pensato fosse forte, però è una domanda se possa giocare a questi livelli. Ci sono tante cose, dalla forma al carattere, che risultano decisive».