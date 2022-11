Feyenoord in vetta – Eredivisie, il punto della 14ª giornata

Il Feyenoord ne dà 5 all’Excelsior ed è campione d’inverno. L’Ajax impatta a Emmen, il PSV crolla in casa contro la rivelazione AZ Alkmaar

Si è conclusa la 14ª di Eredivisie, l’ultima prima della sosta per i mondiali in Qatar. Lo spettacolo del campionato più pazzo del mondo è un’esclusiva gratuita di Mola. Come da tradizione per l’Eredivisie, non sono mancati fuochi d’artificio sorprendenti, come la sconfitta interna del PSV e l’incredibile pari dell’Ajax a Emmen.

I ragazzi di Schreuder si sono fatti acciuffare sul 3-3 sul campo dell’Emmen, terzultimo in classifica. Andato sotto al 6′ (punizione capolavoro di Veldmate, gli highlights sono disponibili gratuitamente su Mola), l’Ajax ha messo la freccia con la doppietta di Taylor e la sassata di Bergwijn. Nella ripresa, l’Emmen non si è dato per vinto e ha segnato con Zivkovic, mentre i lancieri hanno colpito una traversa con Kudus e sono stati puniti all’84’ dal pareggio di Bouchouari. Per l’Ajax, questa è la terza partita consecutiva senza vittoria.

Nel big match di giornata, il PSV Eindhoven è caduto in casa per 0-1 contro l’AZ Alkmaar. Gli ospiti l’hanno sbloccata al 17′ con Pavlidis, e poi si sono limitati a respingere gli attacchi disordinati della squadra di van Nistelrooij. I boeren rimangono così a 30 punti con l’Ajax, e gli Alkmaarders salgono a 29 punti con questa pesantissima vittoria.

Il Feyenoord approfitta degli scivoloni delle rivali e batte l’Excelsior per 5-1. Le doppiette di Kokcu e Szymanski e il gol di Walemark hanno risposto al vantaggio ospite arrivato con Goudmijn al 4′. Con 33 punti, i Rotterdammers si sono laureati campioni d’inverno per la dodicesima volta nella loro storia.

Mola ha anche trasmesso il match finito 1-1 tra Sparta Rotterdam e Twente nella serata di venerdì. I Tukkers hanno segnato con Sem Steijn (figlio di Maurice Steijn, allenatore dello Sparta Rotterdam) e i padroni di casa hanno risposto con il sesto gol in campionato di Arno Verschueren. Gli uomini di Ron Jans perdono terreno ma restano quinti 27 punti, e lo Sparta Rotterdam avanza a 24 e si fa raggiungere dall’Utrecht in sesta posizione. Gli highlights di tutte le partite del weekend sono visibili gratuitamente solo su Mola, previa registrazione.