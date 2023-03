Fifa, Infantino confermato presidente: i dettagli sul nuovo mandato

La Fifa ha ufficializzato la conferma di Gianni Infantino come presidente della federazione. Tutti i dettagli

Gianni Infantino, in occasione del 73esimo Congresso della Fifa in corso in Ruanda, ha ufficializzato la conferma del presidente fino al 2027. Infantino era l’unico candidato in corsa. Il dirigente svizzero, con un passato alla Uefa, è in carica dal 2016.

Tra gli eventi più noti della sua presidenza, ci sono i Mondiali organizzati in Qatar lo scorso dicembre e la recente riforma per il Mondiale per Club.