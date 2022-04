FIFA sulle orme di Netflix: «Presto streaming di documentari e partite»

La FIFA è pronta a seguire le orme di Netflix per la trasmissione in streaming di alcuni eventi. L’annuncio del direttore della strategia

La FIFA sulle orme di Netflix. Lo assicura Associated Press, che riporta della volontà della massima organizzazione mondiale del calcio di lanciare prossimamente lo streaming di alcuni eventi.

L’ANNUNCIO – Lo conferma il direttore della strategia Charlotte Burr: «Non è previsto un canone di abbonamento per il servizio ma ciò non significa che le cose non si potranno evolvere nel corso del tempo, passando a versioni premium o adottando altri modelli. Ad ogni modo ci sarà sempre una parte gratuita del servizio».