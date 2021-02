FIGC, 600 palloni al personale dello Spallanzani: atteso Gravina

La FIGC sarà al fianco dell’Ospedale Spallanzani di Roma nella lotta al Covid. Mercoledì la visita del presidente Gravina e 600 palloni per il personale

Continua il sodalizio tra la FIGC e l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Il comunicato.

«La FIGC scende in campo al fianco dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma: nel solco della collaborazione avviata durante il primo lockdown, mercoledì 10 febbraio alle ore 11 è in programma la visita del presidente federale Gabriele Gravina alla struttura di via Portuense n.292. Con l’occasione verranno consegnati 600 palloni al personale sanitario impegnato in prima fila nella lotta al Covid-19. Interverranno il direttore sanitario dell’Ospedale Francesco Vaia e una rappresentanza di medici e infermieri».