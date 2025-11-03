FIGC, Giorgio Chiellini eletto nuovo consigliere federale! Il dirigente della Juve entra nel Consiglio: «Un onore rappresentare la Serie A»

FIGC, Giorgio Chiellini (dirigente della Juve) entra ufficialmente nel Consiglio Federale: per lui un ruolo chiave tra club e istituzioni

È ufficiale: Giorgio Chiellini è stato eletto nuovo consigliere nel Consiglio Federale della FIGC. La nomina è arrivata oggi, 3 novembre 2025, durante l’assemblea della Lega Serie A, confermando le previsioni che lo vedevano grande favorito. Il Director of Football Strategy della Juventus ha ottenuto 12 voti, superando Giovanni Carnevali (Sassuolo, 3 voti) e Saverio Sticchi Damiani (Lecce, 2 voti).

Un riconoscimento alla carriera e alla visione

Per Chiellini si tratta di un passo importante nella sua nuova carriera dirigenziale, cominciata subito dopo il ritiro dal calcio giocato. In pochi mesi ha assunto un ruolo strategico di primo piano alla Juventus, collaborando con il direttore generale Damien Comolli nella costruzione della nuova struttura societaria.

La sua elezione rappresenta anche un successo politico per la Juventus, che rafforza la propria presenza istituzionale all’interno del calcio italiano. «È un incarico di grande responsabilità – ha dichiarato Chiellini – e un onore poter rappresentare la Serie A in un momento cruciale per il futuro del nostro movimento».

Chiellini tra i rappresentanti della Serie A

Nel Consiglio Federale, Chiellini affiancherà Giuseppe Marotta (Inter), Stefano Campoccia (Udinese) e Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A. Una squadra di figure esperte chiamata a gestire le prossime riforme del sistema calcistico.

Con la sua esperienza internazionale e la capacità di dialogare con il mondo politico-sportivo, Chiellini si prepara a diventare un ponte tra club e istituzioni, unendo visione, competenza e diplomazia.