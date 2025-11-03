FIGC, sfida tra Chiellini e Carnevali per la poltrona vacante: Marotta cambia alleanza e i bianconeri puntano sull’ex difensore per sostituire Calvo. La situazione

FIGC, duello per il posto vacante lasciato da Calvo con Chiellini e Carnevali candidati principali per il posto. Marotta cambia alleanza: la situazione

C’è un posto vacante nel “governo” del calcio italiano: la poltrona della Juventus nel consiglio federale FIGC, lasciata libera dopo l’addio di Francesco Calvo, ora dirigente dell’Aston Villa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha individuato da tempo il successore: Giorgio Chiellini, leggenda juventina e oggi dirigente di primo piano nella struttura guidata da John Elkann.

La candidatura di Chiellini sembrava una formalità, frutto dell’accordo siglato mesi fa in seno alla governance federale. L’elezione è prevista oggi a Lissone, nel cosiddetto “election day” dei club di Serie A, dove basterà un voto in più per entrare nel consiglio. Tuttavia, la situazione si è complicata nelle ultime ore.

A sorpresa, è spuntato il nome di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che avrebbe raccolto un ampio consenso trasversale, incluso l’appoggio di Beppe Marotta, CEO dell’Inter. Una mossa che ha trasformato quella che doveva essere una semplice ratifica in una contesa politica vera e propria, segno dei nuovi equilibri interni al calcio italiano.

L’appuntamento è fissato per le 11:30, quando i club voteranno. Il risultato definirà non solo un rappresentante, ma anche gli assetti di potere del prossimo consiglio federale.