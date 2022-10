Filip Stankovic, figlio della leggenda nerazzurra Dejan, è pronto a giocarsi le sue carte per diventare il portiere titolare dell’Inter

Quello di Filip Stankovic è un nome di cui sentiremo parlare in un futuro non troppo lontano. Innanzitutto, perché il cartellino del portiere classe 2002 appartiene all’Inter, e per i nerazzurri si prospetta all’orizzonte un profondo cambio pelle tra i pali. Poi, perché dimostra di aver ereditato i tratti più “forti” del carattere di papà Dejan, nuovo allenatore della Sampdoria, e del suo paese, la Serbia. Infine, perché tra i pali sfodera parate che non hanno nulla a che vedere con le doti che può avere un comune portiere di vent’anni.

Filip Stankovic nasce a Roma il 25 aprile 2004, quando suo padre è appena passato dalla Lazio all’Inter. Muove i primi passi calcistici in nerazzurro, e nella stagione 2020/21 è titolare e capitano dell’Inter Primavera che perde con l’Empoli nelle semifinali di campionato. In quell’anno, per dodici volte viene anche chiamato con i grandi a fare il terzo portiere, coprendo le spalle a Handanovic e Radu.

L’esordio in prima squadra, però, non arriva, così va in prestito al Volendam, club di seconda serie olandese con cui ottiene la promozione in Eredivisie. Il figlio d’arte e il suo Volendam non hanno iniziato il loro cammino nella massima serie nel migliore dei modi in questa stagione. Ultimo posto in classifica e peggior difesa del torneo (23 gol subiti in 8 partite). Eppure in Olanda sono tutti d’accordo: Filip Stankovic è uno dei migliori portieri del campionato, per numeri e personalità. Quello del Volendam è il portiere che ha effettuato più parate in Eredivisie (guarda QUI gli highlights di Volendam-Twente). Oltre a questo dato emblematico, Stankovic ha mostrato di avere una capacità innata di trasmettere energia positiva a compagni e tifosi dopo ogni parata. Qualità che, ai giorni d’oggi, gli allenatori richiedono sempre di più ai loro estremi difensori.

Come l’ambizione, che a Filip non manca di certo. In un’intervista per il giornale olandese “de Telegraaf“, il numero 1 ha parlato della sua volontà di fare strada in maglia Inter: “Il mio sogno è diventare il portiere titolare dell’Inter e vincere almeno il 10% dei trofei che mio padre ha vinto in carriera”, ha detto il figlio d’arte. La partita di sabato contro l’Ajax rappresenta per lui una grande possibilità di mettersi in mostra (guarda gratuitamente il match su Mola). L’Inter è alla ricerca di un estremo difensore a cui affidare i pali nei prossimi anni: Filip Stankovic reclama a gran voce (e a suon di grandi parate) una considerazione.