Finale Champions League, Shirokov: «La decisione resta un mistero»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex giocatore di Cska e Zenit, Shirokov, ha parlato della decisione dell’UEFA di spostare la sede della Finale di Champions League

L’ex giocatore di Cska e Zenit, Shirokov, ha parlato della decisione dell’UEFA di spostare la sede della Finale di Champions League. Le sue parole a Sport Express:

«Per me è un mistero il motivo per cui hanno deciso di spostare la finale da San Pietroburgo. È necessario chiedere agli organizzatori perché è stata presa una tale decisione. La Francia avrà tempo sufficiente per prepararsi alla finale? Qui era pronto