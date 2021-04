Finale Coppa Italia 2020/2021: Atalanta-Juve si giocherà al Mapei Stadium

È arrivata l’ufficialità: la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Juventus si giocherà al Mapei Stadium

La Lega Serie A ha ufficializzato che la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta-Juventus si giocherà al Mapei Stadium. Il comunicato:

«Sarà il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia l’impianto che ospiterà la Finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Juventus, in programma il prossimo 19 maggio.

La Finale del trofeo, giunto alla 73ª edizione, sarà disputata per la 39ª volta in gara unica, e per la prima volta dal 2008 in una città diversa da Roma, utilizzata da allora come sede della partita.

Il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, inaugurato nel 1995, nel corso della stagione sportiva ospita le partite casalinghe dell’U.S. Sassuolo Calcio ed ha ospitato lo scorso 20 Gennaio la Finale della PS5 SuperCup 2020».