Juventus-Milan, Finale di Coppa Italia 2017/2018: le due squadre verranno ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, esplode l’ironia sul web sulla formazione del nuovo Governo

Sono giorni difficili per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A oltre due mesi dalle elezioni politiche, tarda ad arrivare l’accordo tra i principali partiti politici per la formazione del nuovo Governo. In molti confidano nella saggezza del capo dello Stato, che oggi potrà rifiatare dalle consultazioni: in vista di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia in programma domani allo Stadio Olimpico, riceverà al Quirinale le due squadre.

E non poteva mancare l’ironia sui social network: un incontro istituzionale, prassi da sempre prima della finale di Coppa nazionale, che potrebbe trasformarsi nel quarto giro di Consultazioni. E non mancano le proposte di scenari alternativi: tra Gigi Buffon nuovo presidente del Consiglio al rifiuto di Douglas Costa per il mandato esplorativo, passando per Yonghong Li come figura unitaria tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, rispettivamente leader del Movimento 5 Stelle e della Lega. Ecco una carrellata di tweet:

Domani per Juve e Milan visita al Quirinale#Mattarella sa già chi fare Capo del Governo… pic.twitter.com/Pv9Etl1Gps — FILIPPO ⚪⚫ (@Fili10Tweet) 7 maggio 2018

Oggi la Juventus al Quirinale per l’incontro con il presidente Mattarella, da quanto trapela peró Douglas Costa dovrebbe rifiutare l’incarico. — Francesco Ceccotti (@francescoceccot) 8 maggio 2018

#Roma, la Juventus in visita da Mattarella! Il Presidente ha chiacchierato con Agnelli e Marotta: “ma quante consultazioni avete fatto per fare questa squadra…?” — Scemifreddi (@Scemifreddi) 8 maggio 2018

La @juventusfc da #Mattarella si va verso l’incarico a @douglascosta morale della favola legge elettorale e legge finanziaria il tempo di fare una rabona #Flash — Angelo Mappa (@78f3920bc44646e) 8 maggio 2018

Yongonhg Li, presidente del Milan, verrà ricevuto da Mattarella martedì al Quirinale. Stai a vedere che abbiamo trovato il presidente terzo nell’accordo Centrodestra/M5S… — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) 6 maggio 2018

Mattarella alle 16 riceve Juventus e Milan: verso un governo Gattuso-Buffon??? #elezionianticipate #Quirinale #governoneutrale — Lacrima nella pioggia (@gianfrancoverar) 8 maggio 2018

#Mattarella oggi al Quirinale le squadre di #Juve e #Milan, finalmente il Presidente vuole parlare seriamente con qualcuno — angimal #IoSonoAntifascista (@angimal1) 8 maggio 2018

