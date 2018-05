Juve-Milan, il programma della vigilia: da Mattarella alle conferenze

Il programma della vigilia di Juve-Milan: nel tardo pomeriggio le conferenze stampa di Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso, alle 16 incontro al Quirinale

Juve-Milan, domani sera la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma metterà di fronte le formazioni di Allegri e Gattuso in una cornice di pubblico dalle grandi occasioni. Il programma della vigilia in quel di Roma vedrà le due società atterrare tra pochi minuti sul suolo della capitale. Il Milan è partito dalla Malpensa alle ore 13 mentre la Juventus da pochi minuti ha iniziato l’imbarco per la partenza verso Roma. Le due squadre hanno sostenuto questa mattina l’allenamento nei rispettivi quartier generali di Vinovo e Milanello, successivamente Gattuso e Allegri hanno diramato la lista dei convocati per la partenza.

La giornata di oggi sarà ricca di eventi istituzionali. Alle ore 16 si terrà un importante appuntamento al Quirinale: i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Juventus e Milan saranno ricevuti in udienza privata dal Presidente della Repubblica, Mattarella. Insieme alle delegazioni bianconere e rossonere saranno presenti il direttore generale della Figc, Fabbricini, il presidente del Coni, Malagò, e il presidente della Lega, Gaetano Micciché. Le delegazioni daranno a Mattarella il pallone della finale e la riproduzione della Coppa che sarà sollevata mercoledì sera all’Olimpico. Dal Quirinale ci si sposterà in zona Stadio Olimpico. Alle ore 18 Massimiliano Allegri prenderà la parola in conferenza stampa, mentre alle 19 sarà il turno del collega Gennaro Gattuso, prima di far rientro nei rispettivi hotel.