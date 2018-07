Finale Europei Under 19: Italia-Portogallo finisce 3-4 dopo i tempi supplementari. Lusitani campioni d’europa di categoria dopo una partita spettacolare

Finale Europei Under 19: Italia-Portogallo finisce 3-4 dopo i tempi supplementari. Una partita infinita e spettacolare quella giocata all’OmaSP Stadion di Seinajoki (Finlandia); portoghesi molto aggressivi durante la prima frazione di gioco: il portiere azzurro Plizzari si mette in mostra in più di un’occasione prima di un’incertezza sul finire del tempo che regala il vantaggio ai lusitani (in rete Joao Filipe). Nel secondo tempo, il ct italiano Paolo Nicolato fa entrare Kean al posto di Pinamonti. Una scelta che premia la squadra azzurra che, dopo aver subito il raddoppio di Trincao, trova la rimonta grazie alla doppietta dell’attaccante della Juventus (a segno tra il 75′ e il 76′).

Sul 2-2, si va ai supplementari: la partita prosegue spettacolare e al 104′ è ancora Joao Filipe ad andare a segno per il nuovo vantaggio portoghese. Azzurri reattivi e ancora in partita: nuovo pareggio con Scamacca che segna di testa al 107′; il calo di tensione è poi fatale alla squadra di Nicolato: neanche due minuti dopo, arriva la rete finale di Correia. A due minuti dal 120′, dopo un’azione travolgente di Kean, Frattesi ha sui piedi la palla del nuovo pareggio: la sfera finisce di poco alta. Finisce così: il Portogallo Under 19 è, per la prima volta, Campione d’Europa.