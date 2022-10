Finalmente il miglior Muriel della stagione: quota 50 goal con l’Atalanta

L’attaccante colombiano Muriel dell’Atalanta raggiunge quota 50 goal con la maglia nerazzurra, scrivendo un’altra pagina di storia

Luis Muriel sta passando un periodo di forma assolutamente positivo, merito sicuramente di una fiducia reciproca tra giocatore e mister, ma anche di un ragazzo finalmente concentrato rispetto alle prime apparizioni.

Il numero 9 nerazzurro attualmente si dimostra una pedina offensiva fondamentale (nonostante da seconda punta possa rendere ancora di più), e in quel di Udine è stato il migliore in campo: ciliegina sulla torta il rigore realizzato che vale la cinquantesima rete in Serie A con l’Atalanta, agganciando Papu Gomez e Sørensen. Altro giro, altro record per il colombiano.