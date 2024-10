Adli: «Alla Fiorentina mi trovo bene. Ecco cosa è successo con il Milan di Pioli»

Adli ammette: «Al Milan mi mancavano delle cose, ci ho lavorato con Pioli». Le dichiarazioni del giocatore della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Yacine Adli ha parlato del suo passato al Milan e dell’inizio complicato della sua esperienza in rossonero. Le dichiarazioni del nuovo giocatore della Fiorentina:

PAROLE – «Al Milan è stato diverso. Quando sono arrivato in Italia mi mancavano delle cose per essere un giocatore completo: ci ho lavorato tanto con Pioli e mi ha aiutato. Sono stato io ad andare a cercare questa crescita per giocare in Serie A e giocare con il Milan: alla fine ci sono riuscito».