Fiorentina Aek Atene, allarme a Firenze- Previsti oltre 2 mila tifosi greci in più per la sfida di Conference League: tenteranno di entrare senza biglietto!

Fiorentina Aek Atene, sicurezza aumenta al Franchi e in città: oltre 2.000 tifosi dell’AEK senza biglietto tenteranno comunque di entrare allo stadio

In vista della sfida di Conference League di questa sera, l’attenzione è rivolta ai tifosi greci, con circa 4.000 sostenitori dell’AEK che sono arrivati a Firenze per seguire la propria squadra nella partita contro la Fiorentina. Il portale FirenzeViola.it solleva una domanda interessante: «Milletrecento sostenitori dell’AEK saranno all’interno del Franchi, ma gli altri?». Secondo quanto riportato dal sito specializzato Atene Enwsi.gr, 2.000 tifosi gialloneri si trovano già in città, ma molti di loro sono sprovvisti del biglietto, e proveranno comunque a entrare allo stadio.

Per prevenire possibili disordini, la Questura ha deciso di aumentare il dispositivo di sicurezza sia nel centro di Firenze che attorno allo stadio Franchi. Le forze dell’ordine sono in allerta per garantire il regolare svolgimento dell’incontro, evitando che la presenza di tifosi non autorizzati all’ingresso possa causare problemi. La tensione cresce in vista del match, ma le autorità sono pronte ad affrontare qualsiasi evenienza.

L’atmosfera si preannuncia tesa, con la città che si prepara a gestire l’ingente afflusso di tifosi greci, pronti a sostenere la loro squadra con la passione che contraddistingue i tifosi dell’AEK. La sicurezza rimane la priorità per garantire che la partita si svolga senza incidenti.