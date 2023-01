Fiorentina, Amrabat diserta l’allenamento: si riapre con il Barcellona?

Sofyan Amrabat non si è presentato all’allenamento odierno: una mossa per costringere la Fiorentina a trattare con il Barcellona?

Dopo che la Fiorentina ha rifiutato l’offerta del Barcellona per Sofyan Amrabat, il centrocampista marocchino oggi non si è presentato all’allenamento.

Come riportato da Fabrizio Romano, questa potrebbe essere una mossa per far riaprire alla dirigenza la trattativa. L’offerta del Barça era di un prestito a 3/4 milioni con riscatto a 36/37, per un totale di 40 milioni di euro.