Fiorentina, Antognoni: «Ci aspettiamo tutti una reazione da parte di Chiesa»

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione del suo libro scritto da Filippo Luti. Ecco le parole dell’ex calciatore viola riportate da Tuttomercatoweb.

CAGLIARI – «Abbiamo assimilato la sconfitta che è stata abbastanza pesante. A volte i ko servono a migliorare anche se ne avremmo fatto volentieri a meno»

RIBERY – «È importante per questa squadra, il suo ritorno sarà di buon auspicio per il proseguo del campionato»

CHIESA – «Nessun consiglio, ormai è un ragazzo maturo per proseguire la sua carriera nel modo migliore. In questo momento non è il Federico Chiesa che tutti noi conosciamo, ci aspettiamo da lui una reazione, come deve essere perché il giocatore che è lo conosciamo»

MERCATO – «Secondo noi la squadra è competitiva anche se i risultati a volte sono negativi per varie vicissitudini. Ma abbiamo una rosa di tanti giocatori»