Fiorentina, Aquilani: «Allenare mi diverte. Gattuso mi ha stupito. E Inzaghi...»

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato della sua nuova carriera nel mondo del calcio

Ai microfoni di Sky Sport, Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato del suo nuovo ruolo:

ALLENARE – «Questo ruolo mi piace e mi diverte. Quando passi da allenatore a giocatore ti rendi conto che non conta solo il campo, ma che ci sono mille dettagli di cui magari prima non conoscevi l’esistenza».

ISPIRAZIONI – «Il primo a farmi venire voglia di allenare è stato Jorge Jesus allo Sporting Lisbona, perché aveva un approccio diverso a quello che c’era in Italia. Ai miei ragazzi cerco di dare i consigli giusti per la loro carriera e in vista della partita. Loro non devono mollare un centimetro, e non voglio che si sentano arrivati, devono restare con i piedi per terra».

GATTUSO – «Gattuso mi ha stupito, Inzaghi mi piace perché ha fatto la gavetta giusta».

MOURINHO – «Sta facendo bene, è un personaggio unico nel suo genere, e ha confermato l’entusiasmo con le prestazioni di queste prime partite».