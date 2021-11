Fiorentina, Aquilani sicuro: «Un giorno allenerò in una prima squadra»

L’allenatore della Primavera della Fiorentina Aquilani ha parlato dei suoi obiettivi come allenatore

Alberto Aquilani, ex calciatore e ora allenatore della Primavera della Fiorentina, in una intervista a Liverpool Echo ha parlato dei suoi obiettivo come allenatore.

ALLENARE IN PRIMA SQUADRA – «Ho iniziato a pensare alla carriera da allenatore già negli ultimi anni di carriera da calciatore. Sono stato in Spagna a studiare la mentalità e gli allenamenti. Alleno da due anni la Fiorentina Primavera e abbiamo vinto due coppe. E’ un buon risultato, ma la cosa più importante quando alleni una squadra giovanile non è vincere, ma aiutare i giocatori a migliorare in campo e fuori. La mia idea è andare ad allenare in una prima squadra, ma non ho fretta».