Il comunicato della Fiorentina sull’acquisizione di Christian Nørgaard

La Fiorentina ha un nuovo centrocampista, si tratta del danese, classe 1994, Christian Nørgaard. Ecco il comunicato della società gigliata a riguardo: «ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF. Il centrocampista centrale, nato il 10 marzo del 1994 a Copenaghen, in Danimarca, firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il calciatore sarà a Firenze domani per sostenere le visite mediche».

Colpo a sorpresa della Fiorentina che sembra aver chiuso le trattative con il Brondby per il centrocampista danese Christian Nørgaard – 19 luglio, ore 19.25

Dopo le parole del direttore generale Pantaleo Crovino, si riaccendono le speranze dei tifosi della Fiorentina che attendono il colpo di calciomercato in entrata. Pochi minuti fa, difatti, è arrivata a sorpresa la notizia di un nuovo acquisto per il centrocampo Viola. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla redazione di SkySport, la Fiorentina ha acquistato a titolo definitivo dal Brondby Christian Nørgaard. Il centrocampista danese, classe 1994, potrebbe già nella giornata di domani svolgere le visite mediche con il club toscano. Il giocatore al Brondby dal 2014 ha collezionato con la squadra danese 81 presenze e 7 reti.