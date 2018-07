Fiorentina, Corvino: «Il budget della società è praticamente finito»

Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha messo in allarme i tifosi affermando che il budget per il calciomercato Viola è terminato.

La Fiorentina stamane ha quasi definitivamente abbandonato la pista che portava al centrocampista Mario Pasalic subendo il sorpasso dell’Atalanta. Quella per il centrocampista del Chelsea, però, potrebbe non essere l’unica trattativa sfumata per i Viola. Da settimane ormai si attende l’arrivo a Firenze di un attaccante di spessore; i rumors indicavano, difatti, che la dirigenza della società toscana fosse sulle tracce di vari esterni offensivi tra cui Berardi, Pjaca ed El Shaarawy. Oggi, però, il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha spento le speranze dei tifosi dichiarando ai microfoni di Sportitalia che il budget per il mercato Viola è terminato e gli obiettivi indicati dai media sono fuori dalle possibilità della società. Adesso i sostenitori della Fiorentina attendono chiarimenti sulle affermazioni di Corvino per capire se il calciomercato viola in entrata è realmente finito.