Pasalic è stato molto vicino alla Fiorentina ma l’Atalanta è passata in vantaggio sfruttando i buoni rapporti con il Chelsea. La firma può arrivare giovedì

Mario Pasalic è tornato al Chelsea dopo aver trascorso la scorsa stagione allo Spartak Mosca. L’ex Milan è ritenuto cedibile dal nuovo tecnico dei Blues, Maurizio Sarri, e attorno al giocatore è nata una vera e propria asta tra diversi club italiani. Nelle scorse settimane il croato è stato vicinissimo alla Fiorentina ma pare che i viola si siano tirati indietro a fronte delle richieste del Chelsea ritenute troppo elevate. Pare inoltre che i rapporti tra la squadra di proprietà di Roman Abramovic e la Fiorentina siano ancora piuttosto tesi dopo il trasferimento di Mohamed Salah. Nella trattativa si sarebbero quindi inserite Lazio e Atalanta con i bergamaschi in netto vantaggio rispetto ai biancocelesti. Pasalic pare arriverà in Italia questo giovedì per firmare con gli orobici grazie all’amicizia che lega l’ad Luca Percassi e il direttore del Chelsea, Marina Granovskaia.

L’Atalanta ha messo nel mirino anche Adrien Tameze, centrocampista classe ’94 del Nizza.