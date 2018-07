Tameze, c’è l’Atalanta: offerta al Nizza

Calciomercato Atalanta, fari puntati su Adrien Tameze per il centrocampo: offerta al Nizza secondo la stampa francese

Chiuso l’affare Duvan Zapata per l’attacco, l’Atalanta è al lavoro sul mercato per regalare a mister Gian Piero Gasperini un innesto per il centrocampo. Fari puntati su Lees Melou, ma il francese non è l’unico calciatore del Nizza che fa gola alla Dea: secondo la stampa francese, fari puntati su Adrien Tameze…

Arrivato nell’estate 2017 dal Valenciennes per 800 mila euro, il classe 1994 è reduce da un’ottima stagione con i rossoneri: 26 presenze in Ligue 1, ottime prestazioni che hanno attirato l’interesse del team mercato orobico. L’Equipe riporta di un’offerta già recapitata all’OGC, che però non ha intenzione di privarsi del metodista…