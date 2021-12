Fiorentina, asse con l’Arsenal per Vlahovic: la reazione della Juventus

La Fiorentina vorrebbe cedere Vlahovic all’Arsenal e non alla Juventus: le ultime sulla trattativa

Secondo La Nazione, La Fiorentina starebbe provando a cucire nuovamente il rapporto con l’agente di Vlahovic, per questo la colazione di un paio di giorni fa, trovando disponibilità al dialogo ma nessuna apertura al rinnovo. Tuttavia una cessione a gennaio al momento parrebbe molto difficile a meno di un’offerta irrinunciabile.

In tutto questo, scrive Tuttosport, negli ambienti serbi la Juve è sempre data in pole position, il ct Dragan Stojkovic avrebbe consigliato all’attaccate di restare in Serie A nel post Fiorentina. La Juventus: alla Continassa non sarebbero spaventati dalla richiesta della Fiorentina di 60-70 milioni di euro e a giugno potrebbe fare la differenza la volontà del giocatore. Tottenham e Arsenal restano in corsa: i Gunners hanno mosso passi importanti e puntano sull’asse con la Fiorentina che non vorrebbe cedere il giocatore alla Juve.

