Fiorentina Atalanta, il messaggio della società viola ai tifosi

Fiorentina Atalanta, il richiamo della società viola per riempire lo stadio Artemio Franchi stasera per la semifinale di Coppa Italia

Fiorentina Atalanta è una partita tanto attesa da parte dei tifosi viola, ma nonostante la grande posta in palio, lo stadio Artemio Franchi non è tutto esaurito. Ecco il richiamo della società viola per la gara di stasera di Coppa Italia.

IL COMUNICATO – Ogni passo, ogni giocata, ogni sforzo sarà determinante e il vostro sostegno sarà fondamentale. Ora, più che mai, siamo pronti a lottare insieme per la vittoria! Vi aspettiamo allo stadio