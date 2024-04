Fiorentina Atalanta, ci saranno De Ketelaere e Scalvini? Le ultime

Riusciranno ad esserci Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina?

Fiorentina Atalanta di Coppa Italia è praticamente alle porte, e i nerazzurri arrivando con tanti stimoli e al tempo stesso la voglia di scrivere una nuova pagina di storia. Dall’altra parte però c’è sempre il dilemma infortuni che riguardano Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere.

La domanda sorge spontanea: ci saranno domani sera al Franchi? Se da una parte per Scalvini devono esserci ancora diagnosi sul suo infortunio; dall’altra De Ketelaere ha riscontrato un piccolo miglioramento lavorando sia in palestra che in campo: aprendo ad una minima possibilità di esserci. Tutto dipenderà dall’allenamento di oggi. Aggiornamenti a breve.