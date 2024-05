CONVOCATI Atalanta, le scelte di Gasperini in vista della Salernitana. La LISTA

Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro la Salernitana. Le scelte per il match di Serie A domani sera

L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara in trasferta contro la Salernitana. Out Holm, Toloi, Kolasinac per infortunio; Palomino fuori rosa e a rischio diffida Hateboer, Djimsiti, Koopmeiners e Lookman.