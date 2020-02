L’Atalanta di Gasperini dovrà sfruttare il pressing per mettere in difficoltà la Fiorentina. Occhio però alle transizioni

La Fiorentina di Iachini si sta distinguendo per un baricentro basso e la voglia di attaccare in spazi lunghi. L‘Atalanta di Gasperini dovrà curare bene le transizioni, impedendo ai viola di ripartire con efficacia.

La Fiorentina non ha meccanismi di uscita eccezionali quando è ben pressata, Pulgar fatica in spazi stretti. Proprio per questo, una pressione ben organizzata, in pieno stile Gasperini, può mandare in grossa difficoltà i padroni di casa.