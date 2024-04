Fiorentina Atalanta, record negativo: il dato è clamoroso

Fiorentina-Atalanta ha registrato un record negativo mai messo a referto in precedenza. Ecco il dato clamoroso

La gara del Franchi tra Fiorentina e Atalanta è senza dubbio una delle più attese della stagione delle rispettive tifoserie, che si giocano il primo atto per strappare il pass per la finalissima di Coppa Italia all’Olimpico.

A quanto pare però non così tanto dato che al Franchi ci sono solamente 21.560 spettatori: questo rappresenta un da record negativo per lo stadio di Firenze che mai ha messo a referto una dato così basso per una partita di questa importanza.