Fiorentina, Badelj osservato speciale: in ballo il futuro

Fiorentina, Badelj osservato speciale nelle prossime partite dei viola. Il croato chiamato a convincere per farsi riscattare

Milan Badelj ha fatto ritorno quest’estate alla Fiorentina ed è, a conti fatti, una delle pedina indispensabile per Vincenzo Montella, avendo giocato da titolare ben 11 partite sulle 12 complessive del campionato.

Il Corriere dello Sport sottolinea, tuttavia, che non ha ancora brillato per rendimento. Per tale motivo è un osservato speciale delle prossime uscite viola, per far sì che la società rimanga convinta per esercitare il diritto di riscatto.