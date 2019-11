Fiorentina, Barone: «Fiducia a Pradè per il rinnovo di Chiesa»

Joe Barone ha parlato a margine della consegna di un premio donato dal Comune di Firenze a Rocco Commisso. Le sue parole

Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha parlato a margine dell’evento Save The City che si è tenuto in Palazzo Vecchio. Ecco le parole riportate da Fiorentina.it

FIORENTINA – «La Fiorentina sta abbastanza bene. Stiamo preparando la partita contro il Verona. Oggi veniamo da un ottimo allenamento e stiamo abbastanza bene».

TERZIC – «Purtroppo non l’ho sentito personalmente. Ho parlato con Pradè. Sono brutte cose che nella vita succedono. Spero stia bene, lo rivedremo domani».

CHIESA – «Chiesa? Complimenti a lui per il primo gol in nazionale, è un patrimonio del calcio italiano e siamo contenti della sua crescita in viola. Prima o poi ci sarà un incontro per il suo futuro, siamo abbastanza contenti e ho fiducia in Pradè per il rinnovo».

RIBERY – «Ribery? Franck è sempre carico, ora lo è molto di più perchè è un po’ che non gioca»