Fiorentina-Betis: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Artemio Franchi la sfida di Conference League Fiorentina-Betis: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Artemio Franchi di Firenze si giocherà la gara valevole per il ritorno delle semifinali di Conference League tra Fiorentina-Betis. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

Betis (4-2-3-1): Adrian; Perraud, Natan, Bartra, Sabaly; Fornals, Cardoso; Jesùs, Isco, Antony; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

Orario e dove vederla in tv

Fiorentina-Betis si gioca alle ore 21:00 di giovedì 8 maggio per il ritorno delle semifinali di Conference League. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 254) e NOW. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.