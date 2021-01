Allo stadio Franchi il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Fiorentina e Bologna si dividono la posta in palio in una partita che è iniziata a ritmi altissimi per poi spegnersi piano piano.

Sintesi Fiorentina Bologna 0-0

Fischio d’inizio – si gioca

2′ Palo di Vlahovic – Ribery lascia sul posto De Silvestri che mette in mezzo per Vlahovic che colpisce e trova il palo della porta di Da Costa.

3′ Annullato un gol a Orsolini – Scatta Riccardo Orsolini che si presenta davanti a Dragowski che calcia e trova il vantaggio. Si alza la bandierina, fuorigioco.

6′ Chance per la Fiorentina – Pallone scodellato in mezzo da Gaetano Castrovilli verso il secondo palo dove è appostato Milenkovic, il serbo rimette in mezzo per Caceres che prova la girata però viene murato.

12′ Tiro di Castrovilli – Tentativo di conclusione a giro da parte di Gaetano Castrovilli, interno del destro dell’ex Cremonese che termina però ampiamente a lato rispetto alla porta difesa dal brasiliano Da Costa.

16′ Tiro di Orsolini – Ci prova dalla lunga distanza il giocatore del Bologna ma il suo sinistro termina a lato

27′ Partita bloccata – Partita abbastanza divertente, poche occasioni però dopo un inizio abbastanza divertente

34′ Palacio vicino al gol – Brutto errore di Pezzella che non trova la sfera spalancando così la strada a Palacio, l’argentino arriva in area di rigore e calcia trovando la respinta in uscita di Dragowski

37′ Chance per Barrow – Musa Barrow punta e salta Caceres e poi calcia con il destro trovando la risposta in tuffo di Dragowski.

39′ Dragowski si supera su Palacio – Dominguez imbecca Palacio ma l’argentino viene chiuso nuovamente dal portiere polacco

50′ Ritmi leni in avvio – Pressione abbastanza alta quella del Bologna sui portatori di palla della Fiorentina, la squadra ospite è andata più volte vicina al vantaggio nel corso del primo tempo.

58′ Borja Valero vicino al gol – Destro da fuori area dello spagnolo con la palla che termina a lato non di poco

82′ Chance per Ribery – Grande giocata di Ribery lungo la corsia mancina, l’ex Bayern mette in mezzo alla ricerca sul secondo palo di Pol Lirola che viene anticipato in corner dall’intervento di Dijks.

84′ Tiro di Castrovilli – Dopo il corner ha provato a calciare dal limite dell’area di rigore Gaetano Castrovilli, la sfera termina però ampiamente a lato rispetto alla porta difesa da Da Costa.

90′ Castrovilli vicino al gol – Diagonale velenoso del centrocampista con la palla che termina di poco a lato

Migliore in campo: Dragowski

Fiorentina Bologna 0-0: risultato e tabellino

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres (73′ Lirola), Amrabat, Valero (78′ Bonaventura), Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic (73′ Kouamé) A disposizione: Terracciano, Quarta, Duncan, Saponara, Barreca, Krastev, Callejon, Pulgar, Eysseric Allenatore: C.C. Prandelli

BOLOGNA (4-2-3-1) – Da Costa; De Silvestri (45′ Paz), Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten (87′ Poli), Dominguez (89′ Svanberg); Orsolini (73′ Skov Olsen), Soriano, Barrow; Palacio (73′ Vignato). A disposizione: Ravaglia, Hickey, Denswil, Baldursson, Rabbi, Kingsley, Calabresi. Allenatore: S. Mihajlovic

ARBITRO: Orsato

AMMONITI: De Silvestri, Igor, Schouten, Dominguez, Pezzella, Ribery