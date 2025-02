Fiorentina, Bove ricorda il malore contro l'Inter: «Ho capito di essere stato molto fortunato, tante persone mi hanno scritto...» - Calcio News 24

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ricorda l’episodio del malore avvenuto a dicembre nella sfida d’andata contro l’Inter. Le parole

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato dell’episodio del malore che lo ha colpito nella gara contro l’Inter il 1° dicembre scorso. A seguire le parole del centrocampista viola.

RICORDO DELL’EPISODIO – «Ho pensato: ‘Ammazza che figura di… davanti al mondo intero. Ma non potevi scegliere un altro momento?!’. Era la partita delle 18, quella per il primo posto in classifica, la stavano guardando tutti. Detesto farmi vedere vulnerabile. Subito dopo, però, ho capito di essere stato molto, molto fortunato. Dopo aver metabolizzato, mi sono sentito la persona più felice del mondo».

RITORNO AL FRANCHI – «Sapevo che avrei avuto tutta l’attenzione addosso, tutti volevano vedere la mia reazione. Mi sono detto: ‘E io gliela faccio vedere il meno possibile’. Ho voluto scappare, sì. Sono fatto così: non mi piace esternare le mie emozioni. Poi ho capito. In questo periodo tante persone mi hanno scritto raccontandomi di avere avuto un problema simile al mio: sono un ragazzo di 22 anni e non posso certo dare insegnamenti a nessuno, ma voglio testimoniare il fatto che è una cosa che può capitare, che non è così rara, e soprattutto che non sono un supereroe nell’essermi ritrovato a doverla affrontare».