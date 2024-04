Fiorentina, Burdisso saluta: nel suo futuro c’è un club di Serie A

Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, saluterà a fine stagione il club viola. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia

L’avventura di Nicolas Burdisso alla Fiorentina sta per volgere al termine. Come riporta Gianluca Di Marzio, a fine stagione l’attuale direttore tecnico del club non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno.

Un addio senza frizioni o retroscena, ma semplicemente voglia di cambiare per l’ex giocatore che ora si rimetterà alla ricerca di una nuova esperienza. Tutti gli indizi portano a Roma, complice anche De Rossi.

Quando l’attuale allenatore giallorosso aveva salutato i giallorossi, lo stesso Burdisso ha fatto tutto per esaudire il suo desiderio di giocare al Boca Juniors, squadra dove l’ex difensore lavorava in società. Al momento non ci sono ancora contatti, ma la Roma resta una pista potenzialmente calda.