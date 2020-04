Fiorentina, Caceres: «Iachini un martello. Un pensiero a chi è in prima linea»

Il difensore della Fiorentina Martin Caceres è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

«Non è facile, soprattutto per chi, come me, ha la famiglia lontana. Mi alleno, guardo film, serie televisive, leggo, navigo in internet e ho fatto delle videochiamate, il miglior alleato. In realtà, penso pure tanto a tutte quelle persone che “combattono” in prima linea, ai medici, agli infermieri e ai volontari».

URUGUAY – «Sembra un po’ meglio rispetto all’Italia, ma anche lì non deve essere sottovalutato nulla. Il nostro è un popolo dal grande cuore. In un momento come quello che stiamo vivendo ci sono tante persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, è giusto anche fare dei sacrifici».

IACHINI – «È un vero “martello”. Ci ha fatto lavorare tantissimo, ci ha trasmesso i suoi concetti di gioco e ci ha invitato a non mollare mai, in allenamento come in partita. Ora per lui è difficile, non potendoci vedere tutti i giorni».