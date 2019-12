Fiorentina, cercasi attaccante: piace Cutrone, suggestione Mandzukic

Fiorentina, viola attivi sul mercato per rinforzare la rosa soprattutto per quanto riguarda l’attacco e il centrocampo

Momento buio per la Fiorentina di Commisso che ha chiuso l’anno in modo molto negativo con la sonora sconfitta inflitta dalla Roma per 4-1. A gennaio sarà necessario intervenire sul mercato se si vuole risalire la china.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i viola sono già al lavoro per cercare un attaccante. Piace molto Cutrone che sarebbe molto gradito sia a Iachini che a Di Biagio, i due candidati per la panchina. Un altro nome è quello di Mario Mandzukic che sta per dare l’addio alla Juventus. Difficile però che il croato rinunci ai 12 milioni di euro promessi in Qatar. Per quanto riguarda il centrocampo invece piace l’ex Sampdoria Praet.