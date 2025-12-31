Calciomercato Serie A, come si comporteranno le squadre che lottano per la salvezza? - Calcio News 24

Calciomercato Serie A, quali saranno i rinforzi per le squadre che lottano per la salvezza? La situazione

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo, con le squadre di Serie A a caccia dei rinforzi necessari per raggiungere i rispettivi obiettivi. In zona salvezza, Genoa, Verona e Pisa sono particolarmente attive e La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione.

Il Genoa di Daniele De Rossi cerca di puntellare la rosa con profili d’esperienza e qualità. Il direttore sportivo Diego Lopez sta monitorando Mattia Perin, Niccolò Pisilli e Rolando Mandragora. La pista per il portiere della Juventus è complicata dalla resistenza del club bianconero, mentre per il giovane centrocampista della Roma bisogna attendere il via libera di Gasperini, che attualmente lo considera incedibile.

Più percorribile, seppur non semplice, la strada che porta al ritorno di Mandragora: il Genoa punta a convincere il centrocampista della Fiorentina offrendogli un ruolo da protagonista in vista del Mondiale. In uscita, si valutano i prestiti dei giovani Fini e Venturino e la cessione di Stanciu al Rapid Bucarest.

L’Hellas Verona ha un obiettivo chiaro: Tommaso Baldanzi. Il trequartista della Roma è il sogno di Paolo Zanetti, che lo ha già allenato e valorizzato all’Empoli. Dopo il mancato trasferimento estivo, il club scaligero ci riprova, forte del gradimento del giocatore e della necessità di aggiungere imprevedibilità alla manovra. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Intanto, Zanetti attende il rientro di Suslov, out da agosto per la rottura del crociato, e guarda anche alla difesa, con l’interesse per Dossena del Como.

Il Pisa, penultimo in classifica, ha urgente bisogno di gol. La priorità è l’acquisto di due attaccanti e un centrocampista. Il ds Davide Vaira ha ammesso le difficoltà del mercato di gennaio, aggravate dalla posizione in classifica, ma l’intenzione è quella di rinforzare il reparto offensivo.

Tra i nomi monitorati c’è quello del giovane talento della Juventus Vasilije Adzic, che potrebbe arrivare in prestito per trovare maggiore continuità. Un’altra opzione è l’attaccante bosniaco Nardin Mulahusejnovic. Il rientro anticipato di Nzola dalla Coppa d’Africa è una buona notizia, ma non basta: servono nuovi innesti per sperare nella salvezza.

