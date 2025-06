Fiorentina scatenata in questo calciomercato! Rinforzi anche in difesa, piace Zanoli del Napoli. Per lui ancora derby con il Bologna

Il futuro di Alessandro Zanoli potrebbe essere ancora lontano da Napoli. Dopo una stagione positiva in prestito al Genoa, l’esterno classe 2000 è tornato alla base, ma difficilmente vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione. Il club rossoblù ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, nonostante le buone prestazioni offerte dal giocatore.

Nel corso dell’annata, Zanoli ha collezionato 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 1 gol e 1 assist. Impiegato sia da Gilardino che da Patrick Vieira, ha dimostrato di avere le qualità per giocare stabilmente in Serie A. Rapidità, gamba e spirito di adattamento lo rendono un profilo interessante per molte squadre italiane.

Con il rientro al Napoli fissato per il 30 giugno, diversi club hanno già mostrato interesse per l’esterno destro. Tra questi spicca il Bologna di Vincenzo Italiano, alla ricerca di un laterale veloce per adattarsi ai suoi schemi offensivi. Tuttavia, non è l’unica squadra a essersi mossa.

Secondo le ultime indiscrezioni, anche la Fiorentina si sarebbe inserita con decisione nella corsa a Zanoli. Il club viola, impegnato a rinforzare la rosa per la stagione 2025/2026, avrebbe già avviato i primi contatti con il Napoli per sondare la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e portare a Firenze un esterno giovane, già pronto per giocare a buoni livelli.

Il calciomercato del Napoli resta dunque in fermento, anche sul fronte delle uscite. Zanoli, pur non rientrando nei piani principali di Antonio Conte, potrebbe rappresentare una pedina importante per altri club di Serie A. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi: il suo futuro, con ogni probabilità, si deciderà già entro le prime settimane di luglio.